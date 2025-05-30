В Москве утка напала на мужчину, который помогал ее семейству перейти дорогу
Красная утка, или огарь, напала на мужчину, который хотел помочь семейству птиц перейти Дмитровское шоссе. Кадры инцидента Москве 24 прислали очевидцы.
На видео мужчина выходит на дорогу и машет рукой автомобилистам, чтобы они пропустили уток. Но затем огарь нападает на человека, в то время как остальное семейство пытается пройти шоссе.
Утки могут воспринимать помощь неадекватно, так как защищают свое потомство.
Ранее в национальном парке "Лосиный остров" рассказывали, что кряквы уже начали выводить свое потомство на Яузских болотах. У этих птиц обычно появляется до 10 утят. Взрослое поколение способно воспитывать даже чужих птенцов, если это необходимо.
Мамы-кряквы, выводя утят, оберегают их от хищников и учат добывать пищу. При этом даже безобидное любопытство может навредить птицам, поэтому в парке призвали не подходить к гнездам слишком близко.