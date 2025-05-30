В Москве семь зон признаны пригодными для отдыха с купанием

Специалисты признали семь зон с купанием в Москве пригодными для отдыха жителей, всего к приемке предъявлено 12 таких зон. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Все эти 12 зон предусматривают купание: Левобережье, пляж "Динамо", Головинские пруды, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, озеро Черное, Школьное озеро, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3, Пионерский пруд, Большой Садовый пруд. В ведомстве отметили, что в настоящее время закрыты на реконструкцию две зоны отдыха с купанием: Большой городской пруд и Путяевский пруд № 1.

"Приняты в эксплуатацию семь зон отдыха с купанием: озеро Белое, озеро Черное, Школьное озеро, Тропарево, Мещерское, Серебряный бор-2, Серебряный бор-3", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что зоны отдыха Левобережье, пляж "Динамо" и Головинские пруды в настоящее время приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания, поскольку результаты проверки качества воды в водоемах и песка оказались неудовлетворительными. Купание в водоемах запрещено, установлены знаки о запрете купания.

В ведомстве добавили, что в Москве также будут функционировать зоны отдыха без организованного купания. Они имеют пляжную полосу, где можно отдохнуть возле водоема. При этом купание в таких зонах отдыха запрещено. Основной причиной этого является несоответствие качества воды по основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям, которые не позволяют аттестовать такую зону отдыха для купания. В настоящее время 39 из 43 таких зон отдыха приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей

Роспотребнадзор подчеркнул, что по состоянию на 30 мая было отобрано 336 проб воды для проведения исследований. Выполнено более 2,3 тыс. исследований на санитарно-химические, санитарно-микробиологические показатели. Также было отобрано 343 пробы песка, выполнено почти 1,6 тыс. исследований. В настоящее время качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям.