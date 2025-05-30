В начале лета в Москве будет не так жарко, как в последние дни мая. Практически каждый день могут наблюдаться небольшие кратковременные дожди. Однако в целом в первой пятидневке июня мы не ожидаем большого количества осадков. Если говорить о температурном режиме, то во все первые дни лета температура воздуха будет несколько превышать климатическую норму. Наиболее прохладной обещает быть ночь на 2 июня, минимальная температура воздуха составит +11…+13 градусов. В последующие дни минимальная ночная температура будет находиться в пределах +15 градусов. Днем 1 июня температура в городе составит +21…+24 градуса, а в последующие дни она повысится еще на пару градусов. То есть резких перепадов температуры в первые дни лета не ожидается.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»