Музеи Московского Кремля организуют акварельный пленэр в День защиты детей

Акварельный пленэр, приуроченный к Международному дню защиты детей, состоится в Большом Кремлевском сквере 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе музеев.

«Под руководством опытных педагогов и художников детского центра Музеев Московского Кремля участники смогут изобразить с натуры архитектуру древней крепости и цветущую природу, узнать, как правильно выбрать ракурс и определить цветовую гамму, грамотно построить композицию. Они создадут эскиз простыми и акварельными карандашами или напишут этюд акварелью, оставив себе на память работы, созданные в самом сердце столицы», – говорится в сообщении.

Как отмечается, организаторы не только предоставят все необходимые для творчества материалы (кисти, краски, мольберты и бумагу), но и помогут юным творцам воплотить в жизнь креативные художественные идеи, вдохновленные красотой Московского Кремля.

В пресс-службе уточнили, что возраст участников не ограничен, для прохода на мероприятие необходимо приобрести билет на посещение архитектурного ансамбля Соборной площади.