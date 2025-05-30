Собянин удвоил размер грантов «Открытая сцена»
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вдвое увеличить размер грантов «Открытая сцена». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Победители получают финансирование на постановку спектаклей и работу с музыкальными проектами и программами. Правительство Москвы внесло изменения в порядок проведения конкурса «Открытая сцена». Согласно постановлению, подписанному Сергеем Собяниным, размер гранта для его победителей увеличивается в два раза – до 1,6 млн руб. Ранее эта сумма составляла 800 тыс. руб.», – говорится в публикации.
Конкурс грантов «Открытая сцена» проводится в Москве с 2012 года. Победители получают финансирование на постановку спектаклей и работу с музыкальными проектами и программами.
В 2024 году на конкурс подали 45 заявок. Поддержку по его итогам получили 23 театральных и восемь музыкальных проектов. Ожидается, что в 2025 году заявок поступит вдвое больше.