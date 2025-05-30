Юные москвичи выберут имя для талисмана проекта «Зал “Зарядье” — детям»

Принять участие в опросе могут жители столицы в возрасте от шести до 14 лет.

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На платформе «Активный гражданин — детям» открылся новый опрос, в ходе которого юные москвичи от шести и не достигшие 14 лет выберут имя для талисмана проекта «Зал “Зарядье” — детям». Этот герой станет детским проводником в мир музыки и искусства, а также будет знакомить с культурными событиями, которые проходят на знаменитой концертной площадке в самом сердце столицы.

Ребятам предстоит выбрать имя и определить характер будущего персонажа — каждый из предложенных вариантов сопровождается стихотворным описанием. Всего их четыре: Консолькин, Иоганн, Синьор Домидор и Восьмушкин. Эти имена не случайны — они тесно связаны с музыкой и напоминают об инструментах, нотах или известных музыкальных терминах.

За участие в опросе маленьким «активным гражданам» начислят детские баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг партнеров программы. Среди них — билеты на экскурсии, промокоды на скидки в кафе или магазинах, мороженое, игрушки, наборы для творчества и многое другое. Эти и другие предложения представлены на сайте платформы «Активный гражданин — детям» в разделе «Призы», а также на сайте ag-vmeste.ru в разделе «Поощрения» в категории «Активный гражданин – детям».

Принять участие в опросе могут юные жители столицы не младше шести и не достигшие 14 лет со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru или учетной записью на платформе «Московская электронная школа».

Проект «Зал “Зарядье” — детям» организован при поддержке Департамента культуры города Москвы. Он предлагает юным зрителям интерактивные, мультимедийные и музыкально-театральные спектакли, а также симфонические, органные и джазовые концерты, адаптированные под соответствующий возраст ребят. Ежемесячно для посетителей проводят более 10 концертов. Ознакомиться с афишей мероприятий можно на сайте зала «Зарядье» в разделе «Детям».

«Активный гражданин — детям» — это онлайн-платформа, созданная специально для юных москвичей не младше шести лет и не достигших 14-ти. На платформе ребят ждут увлекательные викторины, игры, комиксы и видео, которые знакомят с Москвой, рассказывают об истории города, о его развитии, проектах для детей и о том, как жители помогают столице стать лучше.

Платформу «Активный гражданин — детям» развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы.

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