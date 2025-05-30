Бассейны в рамках проекта «Лето в Москве» начнут работать 1 июня

Забронировать место в зонах отдыха у воды можно уже с 30 мая.

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В рамках проекта «Лето в Москве» с 1 июня на площадках фестиваля «Московские сезоны» и в парках начнут работать бассейны под открытым небом. Некоторые из них оборудованы дополнительными детскими чашами.

Забронировать время посещения бассейнов можно уже с 30 мая. Всего в городе откроются более 30 зон для плавания. Так, 14 из них будут работать в 12 парках — это «Сокольники», «Ходынское поле», «Красная Пресня», парк 50-летия Октября, «Митино», «Дубки», «Фили», Серебряный бор, Измайловский парк, парк имени Юрия Лужкова, а с 1 июля — парки «Кузьминки» и «Москворецкий».

Бассейны также ждут посетителей на 12 фестивальных площадках «Московских сезонов» в районах:

— Южное Медведково (пересечение улиц Молодцова и Сухонской);

— Вешняки (Вешняковская улица, дом 16);

— Гольяново (сквер у Гольяновского пруда);

— Свиблово (проезд Серебрякова, напротив владения 14, строения 23);

— Некрасовка (сквер у станции метро «Некрасовка»);

— Марьино (улица Перерва, владение 52);

— Братеево (Ключевая улица, владение 22 — у станции метро «Алма-Атинская»);

— Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1б);

— Тропарево-Никулино (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4);

— Куркино (пересечение улиц Соколово-Мещерской и Юровской);

— Коптево (Коптевский бульвар, владение 18 — парк «Бригантина»);

— Крюково (бульварная зона 16-го микрорайона).

Кроме того, зоны для плавания есть на Северном речном вокзале, в парке «Остров мечты» и спорткомплексах «Лужники», «Акватория ЗИЛ», «Чайка» и «Формула воды».

Забронировать время посещения бассейнов на фестивальных площадках и в большинстве парков можно на портале mos.ru. Для удобства гостей в зонах отдыха предусмотрены шезлонги, зонтики, раздевалки, туалеты и душевые. Кроме этого, будут работать пункты проката полотенец и бары с напитками и едой.

Безопасность обеспечивается системой водоподготовки. Вода проходит многоступенчатую фильтрацию и очистку, а также подогрев с лабораторным контролем и круглосуточным обслуживанием после каждого сеанса.

Прошлым летом бассейны под открытым небом стали очень популярным местом отдыха — их посетили около 900 тысяч человек. Из них 300 тысяч выбрали бассейны, бронирование которых было доступно на сайте mos.ru все лето. После завершения сезона москвичи могли проголосовать за любимую площадку в проекте «Активный гражданин».

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. С 1 июня он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города будут организовывать благотворительные, культурные и спортивные события. Большинство из них бесплатные. Проект «Лето в Москве» проходит во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и другим мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.

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