На рыбном фестивале в рамках «Лета в Москве» приготовят рекордную порцию ухи

Гостей фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» в субботу, 31 мая, ждет традиционный мастер-класс «Большая уха». Занятия пройдут на площади Революции в 12:00. Повара из разных регионов страны сварят 150 литров ароматного супа из минтая, накормив им всех желающих.

Гастрономический рекорд станет возможным благодаря участию команды проекта «Гастрономическая карта России» и кулинаров Дома Российской Кухни, расположенного на ВДНХ. Они приехали в столицу из Камчатского края, Хабаровского края, Республики Саха, Мурманской и Тверской областей, чтобы воплотить в жизнь рецепт блюда, в основе которого находится дальневосточный минтай.

— Минтай — рыба универсальная: подходит и для ухи, и для салатов, и для пирогов. Например, на Камчатке мы делаем салат «Мимоза по-камчатски» с его печенью и икрой. А филе минтая — отличная база для «Рыбацкой ухи», — рассказала бренд-шеф и основатель проекта дальневосточной кухни «Камчатский дом» Светлана Бокова.

В состав Большой ухи также войдут кальмары, ламинария, картофель, морковь, зеленый лук, 85 литров бульона и целый краб. Гостям фестиваля расскажут, как правильно выбирать рыбу для разных блюд, как сохранить ее пользу и вкус при приготовлении. Кроме того, горожане узнают интересные и «правдивые» истории от бывалых рыбаков, а также любопытные факты о рыбе, ее свойствах и роли в питании.

С 26 мая по 7 сентября в секции «Культура Москвы» на Болотной площади, а также в павильонах на популярных городских улицах гости фестиваля «Лето в Москве» смогут приобрести уникальные сувениры от столичных музеев и парков. В частности, музей С. А. Есенина представит коллекцию косовороток, а «Царицыно» — подарочную продукцию с элементами архитектуры дворцового ансамбля XVIII века.