Оперный певец Эрвин Шротт откроет музыкальный фестиваль «Зарядье»

Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье», который пройдет с 2 июня по 6 июля в рамках проекта «Лето в Москве», откроется сольным концертом оперного исполнителя Эрвина Шротта. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

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«Сольный концерт всемирно известного бас-баритона Эрвина Шротта откроет III Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» 2 июня. В сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под руководством Ивана Рудина будет представлена программа «Опера и танго», в которой прозвучат арии из опер Вольфганга Амадея Моцарта, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, а также популярное кубинское, мексиканское и аргентинское танго», – говорится в сообщении.

Отмечается, что особе внимание на фестивале «Зарядье» будет уделено юбилеям великих композиторов. Так, например, запланирована серия концертов к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского, в рамках которой будут представлены цикл всех симфоний в исполнении Симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, музыка из балета «Лебединое озеро», а в малом зале пройдут камерные концерты. Помимо этого, пройдут выступления к юбилеям композиторов Антона Брукнера и Фридерика Шопена.

Также слушателей ждут концерты, посвященные 80-летию Победы, музыкальная программа проекта «Зал «Зарядье» – детям» и масштабные оперные постановки «Борис Годунов» Модеста Мусоргского, «Травиата» Джузеппе Верди и «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова.