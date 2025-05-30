«Активные граждане» выбрали лучшие весенние аудиоэкскурсии на сервисе Russpass

Фаворитами стали аудиопрогулки по Воробьевым горам, «Коломенскому» и «Кускову».

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование за самые популярные весенние аудиоэкскурсии туристического сервиса Russpass. Своим мнением поделились более 218 тысяч человек.

Участникам предлагали выбрать до трех маршрутов из девяти представленных в голосовании. Самой интересной прогулкой «активные граждане» посчитали «Воробьевы горы и окрестности» (14 процентов голосов). Под увлекательный рассказ аудиогида можно полюбоваться одним из семи холмов Москвы, сфотографироваться на фоне главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (на крыльях корпуса находятся самые большие в Европе часы), насладиться панорамой столицы из кабинки Московской канатной дороги или пройтись по живописной экотропе «На склоне Воробьевых гор». Завершает прогулку снимок на память на смотровой площадке Российской академии наук.

Экскурсии «Государев двор и окрестности: прогулка по “Коломенскому”» отдали свои голоса 13 процентов москвичей. Маршрут позволяет прикоснуться к живой истории (Коломенское впервые было упомянуто в духовной грамоте князя Ивана Калиты в 1336 году), увидеть архитектурные шедевры — передние ворота Государева двора, воссозданный дворец царя Алексея Михайловича, церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца с сохранившимися фресками XIX века, найти загадочные валуны Девичий камень и Гусь-камень, заглянуть в таинственный Голосов овраг.

Аудиопрогулка «Выходной в “московском Версале”» по усадьбе «Кусково» получила 12 процентов голосов. Гости и жители столицы могут совершить променад по живописному регулярному парку XVIII века, полюбоваться павильоном «Грот». Его интерьеры украшены десятками видов редких раковин, а среди посетителей павильона были Екатерина II и Александр III. Кроме того, в маршрут входит дворец графа Шереметева и знаменитый Голландский домик — павильон, построенный в 1749 году в память о Петре I и его увлечении Голландией.

Голосование подготовил проект «Активный гражданин» совместно со столичным Комитетом по туризму.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За это время он вырос в полноценную экосистему, где можно легко спланировать поездку, купить билеты и забронировать гостиницу, подобрать экскурсии или мастер-классы. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курируют столичный Комитет по туризму и Департамент информационных технологий.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений, принятых москвичами. Проект развивает столичный Департамент информационных технологий совместно с ГКУ «Новые технологии управления».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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