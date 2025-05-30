Москвичей предупредили о грозах и сильном ветре вечером 31 мая

Дождевая облачность, переходящая в грозы и осадки, ожидается в Москве во второй половине дня субботы, 31 мая, предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

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"В выходные посвежеет. В ночь на субботу пройдет холодный фронт. Местами с небольшим кратковременным дождем. Завтра первая половина дня без осадков", – пояснил он в беседе с RT.

Грозы, ожидающиеся к вечеру, будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого достигнут 16 метров в секунду, уточнил синоптик. Температура при этом поднимется до 25–27 градусов, а показатели атмосферного давления будут держаться на отметке 745 миллиметров ртутного столба. Аналогичный уровень ожидается и в воскресенье, 1 июня.

На следующий день, 2-го числа, столбики термометров опустятся до 22–24 градусов. Тем не менее, подчеркнул метеоролог, показатель все равно будет выше климатической нормы.

В понедельник, 3 июня, москвичей ждет солнечная погода без осадков. Температурные значения в начале следующей недели будут варьироваться от 21 до 26 градусов, заключил Ильин.

Календарное лето в столице начнется с умеренного, комфортного тепла. Сам месяц не будет жарким, поскольку температура воздуха только на 1–2 градуса превысит норму. Кроме того, будет наблюдаться небольшой недобор осадков.

При этом к концу XXI века в Москве ожидается повышение средней летней температуры примерно на 3–4 градуса, предупредил климатолог Алексей Кокорин. Однако, по его словам, количество осадков останется примерно таким же, с небольшим снижением. Он добавил, что засушливые и дождливые периоды будут чередоваться.