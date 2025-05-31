День московского спорта стартовал в «Лужниках»

В олимпийском комплексе «Лужники» стартовал День московского спорта, передает корреспондент АГН «Москва».

В рамках Дня московского спорта в «Лужниках» проходят соревнования, мастер-классы и открытые уроки по паркуру, брейк-дансу, воркауту и силовой атлетике. На отдельной площадке гости фестиваля получат возможность сыграть в живые шахматы.

В специальных зонах желающие могут пройти полосу препятствий, пострелять из лука или присоединиться к массовым тренировкам по сайклингу и настольному теннису.

Кроме того, в «Лужниках» открыты шатры московских футбольных клубов с выставками трофеев, автограф-сессиями с игроками-ветеранами и игровыми активностями.

День московского спорта сопровождается концертом, в котором примут участие известные артисты.

Для детей доступна отдельная игровая зона. На ней юные гости мероприятия могут посетить мастер-классы по гимнастике, покататься на беговелах, сыграть в пейнтбол, поучаствовать в гонках на мини-джипах или радиоуправляемых машинках, а также попробовать себя в роли оператора детского экскаватора.

После завершения мероприятий в олимпийском комплексе праздник продолжится на улицах столицы. Ночь московского спорта охватит 15 локаций в центральной части города.