Масштабный семейный фестиваль «7Яфест» пройдет на ВДНХ 31 мая

В субботу, 31 мая, на ВДНХ состоится масштабный семейный фестиваль «7Яфест». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В преддверии Международного дня защиты детей, 31 мая, на ВДНХ пройдет масштабный семейный фестиваль «7Яфест». Программу в 12:00 откроет праздничное шествие многодетных семей. Они пройдут от главного входа в парк «Останкино» до храма-часовни святителя Василия Великого, где в 12:30 состоится молебен о благополучии российских семей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что развлекательная программа начнется в 13:00 в семейном тематическом парке «Орион».

«На открытой площадке откроется ярмарка семейных промыслов, где можно будет представить собственные поделки ручной работы, и мастер-классы по различным ремеслам, в том числе по изготовлению изделий из бересты, резьбе и росписи по дереву, созданию текстильных кукол, плетению из бисера», – отмечается в материале.

Кроме того, здесь посетители смогут принять участие в семейных играх: «Веселые старты», «Игры леса» и других. Самые активные участники получат специальные наклейки, которые можно будет обменять на призы от организаторов – книги, фирменный мерч фестиваля или билеты в парк «Орион».