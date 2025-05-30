Новая школа в районе Свиблово готова на 80 процентов

Строители выполняют фасадные работы и внутреннюю отделку, монтируют оборудование, устанавливают мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию.

© М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В районе Свиблово продолжается строительство новой школы на 550 учащихся. Она появится в проезде Русанова (корпус 50). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

«Город продолжает развивать социальную инфраструктуру и создавать все более комфортные и доступные условия для получения образования. Площадь школы в районе Свиблово составит более 11 тысяч квадратных метров. На строительной площадке ведутся работы по устройству фасадов, продолжается чистовая отделка помещений. Параллельно специалисты монтируют необходимое оборудование и устанавливают мебель, а также благоустраивают прилегающую территорию. Общая готовность объекта составляет более 80 процентов», — рассказал Алексей Александров.

Новый объект станет частью образовательного комплекса «Школа “Свиблово”». Здесь будут заниматься ученики 8–11-x классов.

Первый этаж будет включать современный вестибюль, зону ожидания, помещение для охраны, гардероб, столовую, медицинский блок, а также зал для проведения мероприятий со вторым уровнем. Второй этаж отведен под спортивный зал с раздевалками, универсальные и специализированные кабинеты, административные помещения. На верхних этажах расположатся учебные кабинеты и медиатека для индивидуальных и групповых занятий.

По цвету здание будет гармонично сочетаться с окружающей застройкой. Прилегающую территорию благоустроят — здесь появятся площадки для мероприятий, отдыха и занятий спортом.

По поручению Сергея Собянина качеству столичных объектов образования уделяется особое внимание.

«Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы с момента начала работ в сентябре 2023 года. За этот период инспекторы провели шесть выездных проверок с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз. С помощью комплекса лабораторно-инструментальных исследований специалисты оценивают соответствие возводимых конструкций и используемых материалов требованиям проектной документации», — добавил председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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