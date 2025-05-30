Более 10 бесплатных кинопоказов проведет онлайн-кинотеатр Музея Победы в июне

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в июне более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также дням рождениям известных российских деятелей культуры, правителей и полководцев. Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки.

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Ко Дню защиты детей юным онлайн-зрителям покажут приключенческий фильм режиссера Александра Разумного «Тимур и его Команда» (6+), снятый по сценарию Аркадия Гайдара в 1940 году. Эта лента о пионерах, помогающих семьям красноармейцев. Действие фильма, ставшего классикой советского кино для детей, происходит в одном из дачных поселков, расположенном вблизи большого города.

3 июня в онлайн-кинотеатре покажут военную драму «Март-апрель» (0+) Василия Пронина, снятую по одноименному рассказу советского писателя Вадима Кожевникова. Фильм о Великой Отечественной войне. Герою фильма капитану Жаворонкову, командиру группы советских разведчиков-парашютистов, поручено лично уничтожить склад бомб, находящийся на территории, оккупированной фашистами. Успешно выполнив задание, Жаворонков встречается в условленном месте с радисткой. Героям предстоит трудный и долгий путь к своим через лес, тронутый половодьем.

4 и 9 июня зрители смогут посмотреть фильмы, посвященные советскому военачальнику, маршалу инженерных войск Сергею Аганову и первому российскому императору Петру I. Так, фильм «Инженер Победы. Маршал Аганов» (12+), основанный на реальных событиях, расскажет о жизни и достижениях выдающегося советского инженера и маршала, участвовавшего в разработке и реализации проектов, сыгравших важную роль в победе Советского Союза во Второй мировой войне. Историко-биографический фильм «Петр Первый» (6+) режиссера Владимира Петрова посвящён жизни и деятельности русского императора Петра I. Зрители увидят на экране целую плеяду легендарных актеров – Николая Симонова, Михаила Жарова, Николая Черкасова и многих других.

В День России, 12 июня, онлайн-зрителям покажут музыкальную мелодраму «Сказание о земле Сибирской» (0+), поставленную на киностудии «Мосфильм» в 1947 году режиссёром Иваном Пырьевым по сценарию Евгения Помещикова и Николая Рожкова. В киноленте снялись такие легендарные артисты, как Владимир Дружников, Марина Ладынина, Борис Андреев и другие. Также 24 июня поклонники Марины Ладыниной смогут посмотреть фильм с ее участием – «Испытание верности» (0+) о непростых человеческих судьбах, о любви и разлуке, измене и преданности, об умении простить ошибку и не бросить близкого человека в беде.

15 июня, ко Дню медицинского работника, онлайн-кинотеатр покажет первый советский фильм о врачах «Доктор Калюжный» (6+), снятый в 1939 году по мотивам пьесы Юрия Германа «Сын народа». По сюжету молодой врач после окончания института, оставив в городе любимую девушку, возвращается в родной поселок и энергично берется за дело. Больница в полном запустении. Но герой не отчаивается и даже делает научное открытие, которое помогает вернуть зрение старому учителю и сестренке бывшей невесты.

18 июня, ко дню рождения одного из самых известных русских литераторов - Ивана Гончарова, онлайн-зрители увидят экранизацию одноименного романа Ивана Александровича Гончарова «Обрыв» (12+) режиссера Владимира Венгерова, с участием таких артистов, как Римма Маркова, Марина Яковлева, Елена Соловей, Николай Кочегаров и других.

22 июня в онлайн-кинотеатре Музея Победы можно будет посмотреть военную драму «Жди меня» (12+) режиссеров Бориса Иванова и Александра Столпера. Это история всепобеждающей любви военного времени, а 24 июня здесь покажут документальный фильм режиссера Ирины Венжер «Первый Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной Площади» (12+).

25 июня, ко Дню моряка, Музей Победы представит художественный фильм «Счастливого плавания!» (0+) Николая Лебедева о приключениях юных моряков Нахимовского военно-морского училища.

29 июня состоится показ фильма «Радуга» (12+), поставленного по одноименной повести Ванды Василевской. Кинолента рассказывает о героической борьбе советских патриотов, жителей украинского села Нова Лебедивка, против гитлеровских оккупантов. Показ приурочен ко Дню партизан и подпольщиков.