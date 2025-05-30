Два жилых корпуса ввели в эксплуатацию в Даниловском районе

В рамках второй очереди жилого квартала в Даниловском районе столицы введены в эксплуатацию два жилых корпуса на 214 квартир, сообщила пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

«Застройщик получил разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых зданий общей площадью почти 26,7 тыс. кв. м, которые включают 214 квартир. Часть из них оборудована террасами, выходящими на эксплуатируемые кровли и стилобат между секциями. Корпуса соединены одноэтажной подземной частью с паркингом на 105 машиномест. Во дворе обустроена детская площадка и проведено озеленение», – приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.

Как уточняется, корп. 5 и 6 присвоен адрес: ул. Петра Кончаловского, д. 7, корп. 3. Площадь жилых помещений превышает 14,3 тыс. кв. м. После передачи домов управляющей компании начнется выдача ключей собственникам.

На первых этажах разместятся объекты сервисной и бытовой инфраструктуры: кафе, магазины и предприятия сферы услуг. Прилегающая территория благоустроена, а с внешней стороны зданий созданы пешеходные зоны.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание в городе уделяется качеству жилья. В ходе строительства инспекторы Мосгосстройнадзора провели суммарно 15 выездных проверок. К работам привлекались специалисты центра экспертиз для инструментального контроля материалов и конструкций. По результатам комплексной итоговой проверки оформлено заключение о соответствии объектов проектной документации», – подчеркнул Слободчиков.

Жилой квартал возводится поэтапно на территории бывшего автозавода «ЗИЛ».