Более 220 раз теплоходы отправятся в круизы из Москвы в июне

В июне теплоходы более 220 раз отправятся в круизы из Москвы, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Круизные путешествия – это возможность увидеть новые места и погрузиться в историю и культуру городов нашей страны. Только в июне более 220 раз теплоходы отправятся из Москвы в десятки направлений. Продолжим развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что в этом сезоне более 80 теплоходов ходят через Москву с остановками на Северном и Южном речных вокзалах. Суда обслуживают 25 круизных компаний.