В столице создадут талисман проекта «Питомцы в Москве»

Победителя конкурса определят по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

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В столице начался конкурс на разработку талисмана проекта «Питомцы в Москве». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Работы принимаются до 31 июля.

«Каждый может прислать до трех рисунков с описанием идеи, именем придуманного героя и пояснением, как он связан с проектом. Итоги подведем в сентябре», — отметила Наталья Сергунина.

Принять участие приглашают всех желающих старше 15 лет. Заявки необходимо отправить на электронную почту: konkurs@pro-raion.ru. Экспертная комиссия оценит эскизы с изображениями реальных или вымышленных животных, персонажей и объектов, которые отражают тему. Победителя среди вышедших в финал определят по итогам голосования в проекте «Активный гражданин».

Подробную информацию о конкурсе можно найти на его онлайн-странице.

Площадки для хвостатых друзей

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы «Мой район». С 2021 года в городе создают современные площадки для прогулок с собаками. Уже обустроено 79 таких пространств. Там организуют встречи с ветеринарами и занятия с кинологами, а также проводят масштабные программы, среди которых — цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник».

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах — от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов рядом с домом.

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