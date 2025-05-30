Более 71 тыс. московских школьников сдают ЕГЭ по русскому языку

Столичные одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ по русскому языку, сообщила пресс-служба городского департамента образования и науки.

"30 мая в 10:00 столичные школьники приступили к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. ЕГЭ по русскому языку - один из двух обязательных экзаменов для одиннадцатиклассников. Это самое массовое испытание: участие в нем принимают более 72 тыс. человек, из которых около 71 тыс. - выпускники текущего года", - говорится в сообщении.

Для ЕГЭ по русскому языку в столице организовано 359 пунктов проведения экзамена. На выполнение работы отводится три с половиной часа, экзамен разделен на две части. Первая состоит из заданий с кратким ответом, которые проверяют знание орфографии, орфоэпии, пунктуации, лексики и грамматики языка.

Во второй части школьники выполняют задание с развернутым ответом - пишут сочинение.

Результаты испытания станут известны не позднее 16 июня. Участники смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе. Чтобы получить аттестат, помимо русского языка школьники должны успешно написать экзамен по математике базового или профильного уровня. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз.

Следующие экзамены для одиннадцатиклассников пройдут 2 июня. Столичные школьники сдадут ЕГЭ по физике и обществознанию. Ранее прошли экзамены по математике базового и профильного уровней.