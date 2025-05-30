В столичном регионе начался сезон серебристых облаков

У жителей столичного региона появилась возможность увидеть серебристые облака. Наблюдать такое явление можно будет сразу после заката или перед рассветом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лаборатории динамики климата Московского физико-технического института (МФТИ) Ольга Золина.

«На днях широкие полосы серебра видели в Москве и Московской области. Каждый год их можно наблюдать сразу после заката или перед рассветом в средней полосе России с конца мая до начала августа», — пояснила она.

Специалист рассказала, что серебристые облака являются самыми высокими облаками на нашей планете. Они появляются каждый год на высоте 80–85 километров в районе мезопаузы — так называется слой атмосферы, разделяющим мезосферу и термосферу. Такие облака еще называют полярными мезосферными облаками, их природа до конца не изучена.

«Предположительно, они состоят из кристаллов льда очень маленького размера, которые могут образовываться на микрочастицах космической пыли диаметром примерно 0,3 мкм. Для образования серебристых облаков температура должна понизиться до минус 120 градусов», — рассказала Золина, добавив, что отличительной особенностью таких облаков является то, что на фоне зари они выглядят светлыми, в отличии от темных тропосферных облаков.

Ранее также сообщалось, что жители московского региона смогут увидеть Клубничную Луну 11 июня. В этот день в 10:44 по московскому времени наступит полнолуние, которое ознаменует начало астрономического лета в Северном полушарии и астрономической зимы в Южном. В следующий раз Клубничная Луна взойдет 29 июня 2026 года.