Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале июня

Начало июня в столичном регионе начнется с умеренного тепла. Ночью температура воздуха будет в районе плюс 7–12, а днем — плюс 19–24. Это соответствует климатической норме начала летнего сезона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— То есть лето стартует у нас с такой комфортной температурой. 29 мая последний самый жаркий день, потом пойдет постепенный спад. Это связано с прохождением холодного атмосферного фронта в пятницу, — сообщил специалист.

Кроме того, с 30 июня в столичном регионе начнутся осадки, предупредил синоптик:

— Ожидаются короткие дожди с грозами локального происхождения. В начале июня будет примерно такая же картина.

Согласно прогнозу синоптика, 1 июня днем будет кратковременный дождь и ночью ожидается плюс 13 градусов, а днем — плюс 22 градусов. 2 июня распогодится, осадков не ожидается. Ночью будет в районе плюс 10 градусов, днем — плюс 22 градуса.

— Однако 3 июня погода вновь испортится. Ожидается небольшой дождь, а температура воздуха будет колебаться в пределах тех же значений, что и в понедельник, — добавил Тишковец.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Москве в последние выходные весны. По словам специалиста, в столичном регионе станет прохладнее.