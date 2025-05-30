В Московском зоопарке вылупились четыре птенца нильских гусей

Четыре птенца нильских гусей появились на свет в Московском зоопарке — теперь их можно увидеть в уличных вольерах на экспозиции «Ручеек» на Старой территории. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

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По словам представителей зоопарка, эти птицы в дикой природе обитают на территории всей Африки, в особенности в долине Нила и к югу от Сахары. Окрас пернатых удивительным образом сочетает коричневые, бурые и рыжие оттенки. Кроме того, для нильских гусей характерны широкие «очки» шоколадного цвета вокруг глаз. Птицы довольно быстро передвигаются как на суше, так и в воде. Примечательно, что в Древнем Египте нильских гусей воспринимали как священных птиц, изображая их на фресках.

— Птенцы появляются на свет пегие, с бурыми полосами. На крыло они поднимаются в возрасте 60–75 дней, половозрелыми становятся в два года, — передает официальный Telegram-канал зоосада.

13 мая в Московском зоопарке поселились новые пернатые — четыре особи каравайки и столько же исландских гоголей.