Зоны отдыха появятся у Суздальского и Ивановских прудов

Специалисты по просьбе граждан благоустроят территорию у Нижнего и Верхнего Ивановских прудов, а также у Суздальского пруда. Об этом сообщили в городском хозяйстве Москвы, передает сайт мэра и правительства столицы.

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У прудов в районе Ивановское будут организованы комфортные места для прогулок и отдыха. Кроме того, там появятся шезлонги и амфитеатр с декоративной подсветкой.

В этом же районе для детей обустроят игровые площадки. Например, у дома 13, корпуса 1, на Саянской улице сделают гамаки, трубы, качели-гнезда и мини-скалодром, а во дворе дома 11, корпуса 1, построят комплекс для лазанья в виде кита.

Для тех, кто занимается спортом, оборудуют зону для воркаута, где будут установлены тренажеры и организована спортивная площадка для игр в футбол или хоккей. Также специалисты возведут скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта, а площадку со специальными столами – для поклонников шахмат.

Помимо этого, планируется привести в порядок фонтан, который впоследствии станет сухим. Для водителей сделают новую парковку. В рамках благоустройства будут высажены деревья, разбиты цветники и установлены современные опоры освещения.

Работы пройдут и рядом с территорией Суздальского пруда в районе Новокосино. Ее сделают более ухоженной и доступной для маломобильных граждан и родителей с колясками. Например, будут обновлены пешеходные дорожки, оборудованы теневые навесы, шезлонги и качели, а также смонтирована архитектурная подсветка и современные фонари.

Для рыбаков появится отдельное пространство, а для удобства водителей планируется увеличить число парковок. Более того, специалисты дополнительно озеленят территорию, оборудуют специальные аппараты с кормом для птиц и новые питьевые фонтанчики.

Там также построят универсальную спортивную площадку, зону для воркаута и велодорожку, а для детей организуют территорию с игровыми комплексами в виде парусника и установят качели, балансиры, гамаки и холмы с элементами для лазанья.

Благоустройство в этом районе затронет Суздальскую и Новокосинскую улицы, а также улицу Николая Старостина и Суздальский проезд.

Ранее стало известно, что в парке "Дубрава" на северо-западе Москвы специалисты приведут в порядок зоны для спорта и отдыха. Для спортсменов сделают универсальную площадку и оборудуют столы для настольного тенниса и тренажеры, а для детей установят несколько игровых комплексов с горками, качелями, каруселями и батутами.