Движение на Озерной улице ограничат на год

Движение транспорта ограничат на ул. Озерная с 2 июня 2025 года до 2 июня 2026 года из-за строительства инженерных сетей, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С 2 июня 2025 года до 2 июня 2026 года на участках ул. Озерная будут недоступны для движения одна–две полосы в зависимости от даты. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей. Также на одном из участков ограничения будет временно запрещена парковка. Обращайте внимание на знаки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что одну полосу закроют для движения на участках: ул. Озерная – в районе д. 1, корп. 2/6 до д. 1, корп. 2/4 – с 2 июня до 3 сентября 2025 года; местный проезд – от д. 1, корп. 2/4 по ул. Озерная до д. 41 по ул. Лобачевского – с 13 марта до 10 апреля 2026 года; местный проезд – в районе д. 41 по ул. Лобачевского – с 10 апреля до 2 июня 2026 года.

На участке ул. Озерная – от д. 1, корп. 2/4 по ул. Озерная до д. 41 по ул. Лобачевского – с 3 сентября до 7 ноября 2025 года одна полоса будет закрыта для движения, с 7 ноября до 19 декабря 2025 года одну из двух полос закроют для движения, а с 19 декабря 2025 года до 13 марта 2026 года две полосы будут закрыты для движения, парковку временно запретят.