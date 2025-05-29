В Дептрансе Москвы отреагировали на сообщения о задымлении в метро

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вошло в график. Об этом сообщил столичный департамент транскпорта (Дептранс) в Telegram.

Там указали, что информация о задымлении состава на станции Таганская не соответствует действительности. Вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления. Эвакуация пассажиров не требуется.

Об инциденте в столичном метрополитене сообщалось вечером 29 мая. На опубликованном видео можно заметить, как густой дым заполонил платформу станции.