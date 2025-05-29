Температура воздуха в Подмосковье преодолела 30-градусную отметку впервые в сезоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По итогам четверга, ставшего самым теплым днем с начала недели и года, максимум в столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, составил плюс 29,3 градусов. А в Подмосковье температура воздуха впервые в сезоне преодолела 30-градусную отметку», – написал Леус.

Он отметил, что ровно плюс 30 градусов было в Михнево, до плюс 30,7 градусов поднялись столбики термометров в Люберцах.