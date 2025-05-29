Раскрыта судьба тела Ленина во время реставрации Мавзолея

Стало известно, что сделают с телом Владимира Ленина во время реставрации Мавзолея. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

Как стало известно источнику, тело Ленина не планируют выносить из Мавзолея пока идет реставрация. При этом, в пресс-службе Минкультуры уточнили, что в выносе тела нет необходимости — реставрация не затронет главный зал Мавзолея.

«Планируется проведение работ в части технических и административных помещений Мавзолея, требующих реставрации, а именно: гидроизоляция и инъектирование стен, устройство столярных заполнений и инженерных сетей, усиление ограждающих конструкций лестничных сходов», — сообщили в пресс-службе.

Согласно плану, срок окончания реставрации намечен на конец августа следующего года. Всего же на эти работы потратят 19,6 миллионов рублей.