Проезд в московских электричках подорожает

С 1 июня подорожает проезд в московских и подмосковных электричках, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Там объяснили это необходимостью дальнейшего развития пригородных перевозок и новых сервисов.

© Мослента

Разовый билет в пределах зоны единого тарифа Москвы будет стоить 64 рубля. Стоимость проезда по Новой Москве и Московской области, в том числе в Москву и обратно, увеличится с 48 до 52 рублей.

Тарифы МЦД также изменятся. Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро в зоне «Центральная» составит 67 рублей при оплате «Тройкой» и 74 рубля при оплате банковской картой.

Также вырастет сбор за оформление билетов в поезде и на станции прибытия в случае отсутствия заранее купленного билета, причем подорожание произойдет впервые за 10 лет. С 1 июня они составят 200 рублей (вместо 100) за оформление билета контролером в поезде, 300 рублей — в специализированной операционной кассе или билетном автомате. Корректировки не коснутся сборов в экспрессах, если необходимо повысить класс билета.

Ранее жители Подмосковья пожаловались на маргинальных пассажиров электричек. С жалобами рекомендуют обращаться на сайт губернатора Московской области и в Роспотребнадзор. Так, каждое утро пассажиры Ярославского направления вынуждены сталкиваться со спящими маргиналами. Практически в каждом вагоне таких есть человек десять, и каждый, развалившись, занимает по три сиденья.