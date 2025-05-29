До 17 метров в секунду: в Москве усилится ветер

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до 21:00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

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Москвичей просят быть осторожными на улице и обходить шаткие конструкции. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машины возле деревьев и линий электропередачи.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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