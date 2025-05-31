В Очаково-Матвеевском построят новый образовательный комплекс

В районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы появится образовательный комплекс для 750 школьников и 225 воспитанников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— Общая площадь двухсекционного здания составит свыше 15 тысяч квадратных метров. Образовательный комплекс будет рассчитан на 975 мест. В одном отсеке будет размещаться школа, а в другом — детский сад. Застройщик уже закончил возведение монолитных конструкций подземного и первого этажей, в настоящий момент идут работы на уровне второго этажа. По завершении строительства четырехэтажный образовательный комплекс передадут в городскую систему образования, — рассказал Владимир Ефимов.

В школе появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты и лабораторно-исследовательские комплексы. В учебном корпусе запроектировано многофункциональное многосветное пространство для проведения мероприятий, лекций, выставок и театральных постановок. Также предусмотрена медиатека с зонами для групповых занятий.

— На каждом этаже детского сада будет по три групповые ячейки. Каждая состоит из групповой комнаты со шторой, отделяющей зону спальни, раздевалки, буфета и санузла. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы. На территории комплекса создадут площадки для подвижных игр и тихого отдыха учащихся, обустроят места для занятий физкультурой, — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Возле школы запланированы пространства для торжественных мероприятий, спортивные и гимнастические зоны, а также площадки для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Вокруг образовательного комплекса проведут благоустройство.

Комплекс строят в составе жилого комплекса «Level Мичуринский». Девелопером проекта выступает компания Level Group.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что до 2032 года в Москве планируется обновить около 700 школьных зданий.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».