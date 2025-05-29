Юным москвичам вручили первые паспорта в Зале славы Музея Победы

Сотрудники центров госуслуг «Мои документы» вручили паспорта 14-летним москвичам.

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Торжественная церемония впервые состоялась в Зале славы Музея Победы.

«Сегодня 15 юношей и девушек получили свои первые паспорта в уникальном месте — Зале славы Музея Победы, что придало событию особую значимость в год 80-летия Великой Победы. Мы неизменно отмечаем популярность торжественного вручения первого паспорта, ведь это не просто формальная выдача документа, а важное событие, на которое приходят целыми семьями. Данная услуга в офисах "Мои документы" реализуется с 2019 года, и за это время ею воспользовались уже более восьми тысяч горожан. Надеемся, что эта церемония стала для ребят важным и запоминающимся моментом в жизни», — рассказала Кристина Сиротинина, заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг города Москвы.

Церемония началась с возложения цветов в Зале памяти и скорби и продолжилась торжественным вручением паспортов в Зале славы. Участники мероприятия получили не только главный документ, удостоверяющий личность, но и экземпляр Конституции Российской Федерации, а также тематические подарки. Среди них — лифлет с историей паспорта и интересными фактами, патриотическая книга издательства «Детская литература» и буклет с книжными рекомендациями.

Помимо официальной части, для юных граждан провели экскурсию по экспозиции Музея Победы «Подвиг народа», что позволило участникам окунуться в историю Великой Отечественной войны.

Как получить паспорт в торжественной обстановке

Для получения первого паспорта в торжественной обстановке необходимо выбрать удобные дату и время на портале mos.ru, а затем подать документы в центре госуслуг не менее чем за 10 дней до вручения.

Церемонии проходят еженедельно по пятницам во флагманских офисах «Мои документы» и Дворце госуслуг на ВДНХ. В запланированную дату нужно прийти за 40 минут до начала мероприятия. Если по каким-то причинам участник пропустит событие, то забрать паспорт можно будет в центре госуслуг «Мои документы», указанном на полученной при подаче документов расписке.

Подать заявление на оформление паспорта можно на следующий день после того, как гражданину исполнилось 14 лет. В перечень документов входят свидетельство о рождении, две фотографии размером 3,5 на 4,5 сантиметра и квитанция об оплате госпошлины — 300 рублей. Сделать фото и оплатить госпошлину можно непосредственно в центре госуслуг.

Адреса центров, где проходят церемонии:

— Пресненская набережная, дом 2 (торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Афимолл Сити»);

— Новоясеневский проспект, дом 1 (ТРЦ «Спектр»);

— Щелковское шоссе, дом 75 (ТРЦ «Щелковский»);

— Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (ТРЦ «Город»);

— Кировоградская улица, дом 13а (ТРЦ Columbus);

— Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8 (ТРЦ «Метрополис»);

— Сходненская улица, дом 56 (ТРЦ «Калейдоскоп»);

— Ярцевская улица, дом 19 (ТРЦ «Кунцево Плаза»);

— проспект Мира, дом 119, строение 71 (Дворец госуслуг на ВДНХ).

Флагманские офисы «Мои документы» и Дворец госуслуг на ВДНХ работают ежедневно с 10:00 до 22:00.

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