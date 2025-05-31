В Петровском путевом дворце открылась выставка Гохрана России

В новой экспозиции представлены работы современных ювелиров, многие из которых известны за пределами нашей страны.

В Петровском путевом дворце открылась выставка «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров Московского региона. XXI век». В экспозицию вошли работы победителей и участников конкурса Гохрана России «Россия. XXI век» 2024 года — мастеров золотого, серебряного и ограночного дела, камнерезного, оружейного, часового искусства.

У гостей также есть возможность самостоятельно или в составе групповой экскурсии пройти по Петровскому путевому дворцу: подняться по Казаковской лестнице, осмотреть залы и парадный двор-курдонер. Кроме того, в рамках выставки организуют тематические лекции.

Уникальные экспонаты

Москва является одним из старейших и крупнейших центров ювелирного искусства. В городе всегда работали лучшие мастера в области золотого и серебряного дела. В новой экспозиции представлены работы современных ювелиров. Многие из них известны за пределами нашей страны.

На выставке можно увидеть уникальные образцы ограночного дела, созданные в единственном экземпляре. В мире насчитывается не более 40 мастеров, которые способны выполнять такие работы, среди них Виктор Тузлуков — один из выдающихся современных огранщиков.

Еще один раздел посвящен часам. В нем можно увидеть работы Константина Чайкина, создавшего самые тонкие часы в мире, и Александра Рудника, известного своими эмалевыми работами.

Представлены в экспозиции и образцы камнерезного искусства: предметы, выполненные в традициях мастеров уральской школы и посвященные истории и фольклору России.

Кроме того, на выставке можно увидеть холодное оружие, выполненное методами тончайшей ручной гравировки, выпиловки и чеканки с использованием янтаря, кости и дерева.

Экскурсия по Петровскому путевому дворцу

Участники групповых экскурсий смогут не только осмотреть новую выставку, но и побывать в сопровождении экскурсовода во всех значимых местах Петровского путевого дворца.

В конце XVIII века по приказу Екатерины II его построил зодчий Матвей Казаков в лучших традициях неоготики. Дворец задумывался как место остановки и отдыха императорской семьи и сопровождающей их свиты перед въездом в Первопрестольную после долгой дороги из Санкт-Петербурга.

Во время Отечественной войны 1812 года здесь располагалась ставка Наполеона Бонапарта. Отсюда он наблюдал, как горит не покорившаяся ему Москва.

В 1999 году во дворце началась полномасштабная реставрация, которая длилась 10 лет. Теперь Петровский путевой дворец — это дом приемов Мэрии Москвы.

Тематические лекции

К выставке подготовлена образовательная программа, состоящая из тематических встреч.

Лекция «Алмазный фонд: исторические ценности Бриллиантовой комнаты» пройдет 31 мая в 13:00. Прочитает ее экскурсовод Валерия Романова. Гости узнают про богатейшее собрание Алмазного фонда Российской Федерации. В нем хранятся шедевры ювелирного искусства XVIII–XX веков, редкие драгоценные камни, орденские знаки и самородки благородных металлов.

Мастер художественной огранки Дмитрий Саморуков 1 июня в 13:00 на лекции «Поэзия в камне. Огранка как язык общения с миром» расскажет об авторском методе — динамическом символизме.

«Ювелир в современных реалиях» — так называется авторская встреча Ильгиза Фазулзянова, специалиста по работе с эмалью. 7 июня в 13:00 гости познакомятся с особенностями работы современных мастеров.

Лекцию «Современное художественное оружие» 8 июня в 13:00 прочитает Елена Тихомирова, эксперт по культурным ценностям, уполномоченный Министерством культуры Российской Федерации, председатель Национальной ассоциации оружейных экспертов. Она расскажет об уникальном творческом направлении в создании холодного оружия методами тончайшей ручной гравировки, выпиловки и чеканки при использовании янтаря, кости и дерева.

Мастер и изобретатель Константин Чайкин 14 июня в 13:00 прочитает лекцию «Искусство создания сложных часов». Посетители узнают о тонкостях производства уникальных механизмов.

Завершится образовательная программа 15 июня в 13:00 лекцией «Современники Фаберже: камнерезное искусство России рубежа XIX–XX веков». Прочитает ее Людмила Будрина — заместитель директора Фонда поддержки культуры и искусства семьи Шмотьевых, специалист по истории русского камнерезного искусства, кандидат искусствоведения, автор проекта «Малахитовая дипломатия». Она познакомит гостей с камнерезным искусством России рубежа XIX–XX веков и камнерезными центрами того времени.

Выставка «Россия — любовь моя! Искусство ювелиров Московского региона. XXI век» проводится при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации и Музея Москвы.

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