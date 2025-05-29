В Москве будут реставрировать Мавзолей Ленина

Министерство культуры РФ объявило о заказе реставрационных работ в Мавзолее Ленина, расположенном на Красной площади. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

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Сумма контракта составляет около 20 миллионов рублей.

Согласно акту недавно проведенной экспертизы, общее техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное. Состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г" признано аварийным.

Также в акте отмечены проблемы с состоянием здания: шелушение краски на наружных стенах и плитах покрытия, биопоражения на стенах и плитах, вызванные недостаточной вентиляцией.