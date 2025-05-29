В Москве будут реставрировать Мавзолей Ленина
Министерство культуры РФ объявило о заказе реставрационных работ в Мавзолее Ленина, расположенном на Красной площади. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Сумма контракта составляет около 20 миллионов рублей.
Согласно акту недавно проведенной экспертизы, общее техническое состояние здания памятника оценивается как ограниченно работоспособное. Состояние кирпичных частей стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г" признано аварийным.
Также в акте отмечены проблемы с состоянием здания: шелушение краски на наружных стенах и плитах покрытия, биопоражения на стенах и плитах, вызванные недостаточной вентиляцией.