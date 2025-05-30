Столица запустила градостроительную программу "Московские кварталы"

Градостроительная программа "Московские кварталы" появилась в столице, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский

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По его словам, программа будет представлять комфортные квартиры для свободной продажи в новостройках.

"Программа позволит еще прозрачнее и гармоничнее развивать районы Москвы. Городской застройщик полностью контролирует все этапы – от планировки территории и проектирования до ввода в эксплуатацию и передачи под заселение", – рассказал Овчинский.

По словам руководителя ведомства, программа осуществлена по принципу квартального подхода, то есть новостройки будут возводить вместе с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Например, рядом с жилыми домами благоустроят дворы, дороги, построят школу, детские сады, поликлиники.

"Город постоянно анализирует потребность в инфраструктурных объектах на годы вперед и затем проектирует новые, исходя из прогноза и с учетом планов застройки конкретного района", – заявил министр.

Продуманная планировка пространства в столице позволит горожанам меньше тратить времени на дорогу и получить все соцуслуги рядом с домом.

Подрядчиков для работы над "Московскими кварталами" выбирают на открытых торгах. В свою очередь, отработанная схема взаимодействия со стройкомпаниями дает гарантию на качественное строительство объектов и соблюдение сроков. Для эффективной работы используются современные технологии проектирования и строительства.

Кроме того, проектируя дома, специалисты учитывают потребности жителей. В связи с этим создается безбарьерная среда, просторные подъезды, устанавливаются лифты с доступом на подземные парковки. Во дворах создают детские и спортивные площадки, а также зоны для прогулок и отдыха.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что еще 131 площадка для строительства новых домов включена в программу реновации. Это позволит расселить 542 старых дома, в которых проживает более 100 тысяч человек. Новые стройплощадки расположены в 11 округах Москвы и находятся на месте домов, подлежащих сносу, добавил мэр.

Кроме того, новый жилой комплекс по программе реновации построили в столичном районе Черемушки. Он расположился по адресу улица Гарибальди, дом 17А, и занял пространство площадью более 35 тысяч квадратных метров.

ЖК обладает хорошей транспортной доступностью, рядом расположена станция метро "Новые Черемушки". Во дворах предусмотрены спортивная и детская площадки, а также выполнено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.