В столице начали тестировать новый электробус особо большого класса КамАЗ-6292. Современный городской транспорт вышел на маршрут Е10, соединяющий станции метро «Саларьево» и «Китай-город». В среднем на этом направлении совершают более 18 тысяч поездок в будни, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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Электробус-гармошку протестируют в разное время года и в различных погодных условиях. Специалисты оценят технические характеристики, ходовые качества и уровень комфорта для пассажиров. По итогам испытаний рассмотрят возможность закупки сочлененных электробусов для работы на самых востребованных маршрутах города.

«Мы активно развиваем электротранспорт в столице по поручению Сергея Собянина. Инновационный электробус особо большого класса в тестовом режиме вышел на экспресс-маршрут Е10, который соединяет пять округов столицы. За счет повышенной вместимости такая модель обеспечивает комфортные поездки еще большему числу пассажиров. Планируем, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электротягу», — отметил Максим Ликсутов.

Новый электробус длиной 18,7 метра имеет запас хода не менее 135 километров после подзарядки. Здесь доступны все привычные для горожан удобные сервисы. При этом они рассчитаны на большее количество пассажиров.

В салоне 47 посадочных мест, четыре валидатора для оплаты проезда и три медиаэкрана с информацией о маршруте. Появились два места увеличенной площади для комфорта тех, кому это необходимо. На накопительной площадке удобно разместить коляску, велосипед или крупногабаритный багаж. Кроме того, для маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель и кнопки вызова водителя, который может помочь войти в салон и покинуть его. Машина оснащена двухзонной климатической системой и электроотопителями.

Электробус прошел все необходимые проверки и полностью готов к безопасной работе с пассажирами. Теперь они тоже могут самостоятельно протестировать инновационный транспорт на маршруте Е10, оценить удобство и комфорт поездок.

Экологичный и комфортный

С 2018-го на маршруты столицы выходят современные российские электробусы. Сегодня свыше 2350 таких машин обслуживают более 200 маршрутов. Новая техника снижает влияние на экологию и повышает комфорт поездок, что сказывается на улучшении уровня жизни москвичей. В отличие от автобусов у инновационного транспорта более плавный и тихий ход, меньше вибраций при движении.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022 года в Москву поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода электробусов вырос с 40–50 километров до 80–90, при этом вес машин остался прежним. С 2024 года на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Столица первой в России начала строить современные электробусные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе появился парк «Митино». Электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Отсюда машины выходят на маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появится еще больше электробусных маршрутов. Такой транспорт обслуживают по контрактам жизненного цикла. В течение 15 лет после передачи в парки Мосгортранса компании-производители самостоятельно контролируют исправную работу техники.

За 2024 год в Москве организовали более 70 электробусных маршрутов и поставили более 800 инновационных машин. С начала 2025-го появилось еще свыше 20 таких маршрутов.

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