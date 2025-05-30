За четыре месяца в Москве построили 67 нежилых объектов

За январь — апрель 2025 года на территории столицы построено и введено в эксплуатацию 67 объектов нежилой недвижимости общей площадью более 470 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Из 67 построенных с начала года объектов нежилой недвижимости 26 возвели за счет средств городского бюджета. Их совокупная площадь составляет 182,4 тысячи квадратных метров. Среди них — пять промышленно-производственных объектов площадью около 60 тысяч квадратных метров, три административно-деловых здания площадью 7,4 тысячи квадратных метров, шесть социальных объектов, включая учебный корпус, три спортивных комплекса, два объекта медицины, а также другие объекты жилищно-коммунальной, транспортной и сопутствующей инфраструктуры, — рассказал Ефимов.

Среди введенных в эксплуатацию объектов — летно-испытательный комплекс федерального центра БАС.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно создает условия для развития отечественных беспилотных технологий. Летно-испытательный комплекс, расположенный на территории индустриального парка «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва», позволяет проводить испытания круглый год и включает в себя несколько специальных объектов. Административно-технический модуль с командно-диспетчерским пунктом предназначен для управления циклом испытаний техники. Также на территории комплекса расположен отапливаемый эллинг для хранения воздушных судов, который позволит разместить до трех вертолетов класса Ми-8. Объем инвестиций в проект составил 5,4 миллиарда рублей, а площадь строений комплекса достигла 17,6 тысячи квадратных метров, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Благодаря строительству новых зданий в городе появляются объекты различного назначения, позволяющие делать городскую среду более комфортной и привлекательной для горожан. В этом процессе активно участвуют инвесторы, которые регулярно возводят торговые, офисные и производственные объекты.