Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве из-за жары

Желтый уровень погодной опасности в четверг, 29 мая, ввели синоптики на территории Москвы из-за тридцатиградусной жары.

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Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

— Очень высокая температура, период предупреждения до 20:00 по московскому времени, местами сильная жара до плюс 30 градусов, — говорится на сайте службы.

При этом 29 мая в столичном регионе сохранится теплая малооблачная погода, вечером ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 13–29 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 14–29 градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в Москве грядущим летом. По его словам, июнь будет умеренным, с небольшим избытком дождей. Вода будет прогреваться медленно.

Несмотря на жару в столичном регионе в Красноярске и его пригородах, а также в Хакасии выпал снег. Также он прошел в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. Местных водителей просят быть внимательнее на дорогах.