Начался ремонт дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по замене асфальта на дублерах Ярославского шоссе на участке от Северянинского путепровода до МКАД в обоих направлениях.

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Сначала снимают существующее покрытие и ремонтируют смотровые колодцы и решетки ливневой канализации. Затем укладывают новый асфальт и наносят разметку. В ходе работ задействованы 65 специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и 41 единица специализированной техники.

Обновление дорожного покрытия на дублерах Ярославского шоссе потребовалось из-за износа верхнего слоя и образования колеи. Это может стать причиной аварий и разрушения асфальта.

Работы проводят преимущественно ночью, движение ограничивают лишь частично с соблюдением правил безопасности.

Ярославское шоссе начинается от Северянинского путепровода и проходит на северо-восток как продолжение проспекта Мира. Это основная транзитная магистраль Ярославского района столицы, где живут почти 100 тысяч человек. Кроме того, она связывает Москву с Мытищами, Королевом и другими городами Московской области.

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