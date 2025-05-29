Собянин рассказал об обновлении навигации в метро

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об обновлении навигации в столичном метрополитене.

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Более 90 станций метро будут оснащены цифровой навигацией до 2030 года.

— У цифровой навигации много плюсов: высокая яркость и четкость информации; возможность размещать больше данных; быстрая актуализация — информация обновляется меньше чем за минуту, — сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, столичные власти одобрили интеграцию улучшенной наддверной навигации в поездах Замоскворецкой и Троицкой, а в перспективе — Рублево-Архангельской линий. В 2026 году этой технологией смогут воспользоваться пассажиры шести линий метро (помимо указанных выше — Кольцевой, БКЛ и Калужско-Рижской).

Планируется разместить напольную навигацию и в перспективных транспортных хабах метро, все проектируемые и строящиеся пересадочные узлы оснастить сквозной нумерацией выходов.

Также принято решение об установке в этом году более тысячи остановочных павильонов наземного транспорта с современными элементами навигации.

Единые стандарты навигации объединяют все виды московского транспорта: метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, наземный и речной транспорт, а также автовокзалы. Как подчеркнул Сергей Собянин, это облегчает ориентирование, особенно в транспортных хабах и на московских городских вокзалах, и помогает пассажирам тратить меньше времени на поездки.