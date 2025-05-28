Дефицит осадков и жара ожидаются в Москве в июне

В Москве в первый летний месяц ожидается дефицит осадков, а температура воздуха несколько дней будет превышать отметку в плюс 30 градусов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Вследствие глобального потепления погода в Москве за последние 50 лет претерпела существенные изменения. Лето стало более теплое, волны жары приходят все чаще (2010, 2021, 2023 годы), продолжительность теплого периода увеличилась. Расчеты показывают, что в Москве лето состоится. В июне в столице многолетняя средняя месячная температура воздуха составляет 17,4 градуса. А в нынешнем году норма по температуре воздуха может быть перевыполнена на 1–1,5 градуса. Велика вероятность, что даже в первом месяце лета максимальная температура воздуха несколько дней будет достигать 30 градусов», – написала синоптик.

Что касается дождей, то, по словам Татьяны Поздняковой, шесть гидродинамических моделей из восьми прогнозируют июньский дефицит осадков. Это вовсе не исключает их чрезмерной интенсивности в отдельные дни, однако прогнозировать неблагоприятные и опасные явления погоды возможно не более чем за пять дней.