Ещё 900 объектов транспортной инфраструктуры Москвы подключили к электросетям

Ещё более 900 объектов транспортной инфраструктуры Москвы подключили к энергосетям в 2024 году, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, речь, в частности, идёт о зарядных станциях для речного электротранспорта, ультрабыстрых зарядных станциях для электробусов, новых станциях метро.

По словам Собянина, в 2025 году к энергосетям подключат жилые дома и стройплощадки в рамках программы реновации, а также ряд других объектов.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве запустили электробусы на маршруте между районами Внуково и Филимонковский.