В Москве открылся фестиваль кубинского кино

Церемония открытия Фестиваля кубинского кино прошла в столичном кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической набережной, передает корреспондент ТАСС. Показы в рамках фестиваля пройдут также в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

"Договоренности о проведении кинопоказов в России были достигнуты в рамках Фестиваля российского кино в Республике Куба, который Роскино организовало в апреле 2024 года. Фестиваль кубинского кино даст возможность российским зрителям ближе познакомиться с творчеством талантливых режиссеров, откроет страницы кубинской истории, а также представит легендарные совместные ленты советского периода", - сказала генеральный директор Роскино Эльза Антонова перед церемонией открытия.

Она также отметила, что российско-кубинский "кинодиалог" имеет большой потенциал.

"У кубинского кинематографа большая история, и его самобытность привлекает российских кинематографистов", - рассказала Антонова, подчеркнув, что сейчас в совместном производстве находятся сразу несколько проектов.

В мероприятии приняла участие кубинская делегация, в составе которой - вице-президент Кубинского института кинематографического искусства и промышленности Янин Мартинес и режиссер Роландо Альмиранте. На церемонии гостям представили фильм "Хосе Марти: глаз кенаря" режиссера Фернандо Переса. Картина рассказывает о становлении будущего национального героя Кубы Хосе Марти в условиях испанского колониального владычества.

Фестиваль продлится до 1 июня. Он входит в программу двустороннего кинематографического обмена между Россией и Республикой Куба. Организаторами выступили Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и Кубинского института кинематографического искусства и промышленности. В продолжение сотрудничества Роскино планирует провести в 2025 году Фестиваль российского кино на Кубе.