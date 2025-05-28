Путин призвал Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с ОВЗ

Владимир Путин попросил Сергея Собянина обратить внимание на адаптацию транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Предложение глава государства сделал в ходе совета по развитию физической культуры и спорта.

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Мэр столицы доложил президенту, что проблем с занятием спортом у людей с ОВЗ в Москве нет, однако эти вопросом нужно заниматься. На сегодняшний день в Москве около 65 тысяч людей с ограниченными возможностями занимаются спортом, уточнил Собянин.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что Москва является большим городом.

"Добраться из одного конца города в другой не так просто даже людям без всяких ограничений по здоровью", – сказал Путин.

Ранее Собянин отметил, что Москва с особым вниманием подходит к развитию районных спортивных объектов. Всего планируется привести к новому стандарту 175 спортивных комплексов, в том числе 57 бассейнов.

В ряде бассейнов для спортсменов с ограниченными возможностями были установлены гидравлические подъемники, подчеркнул мэр. Кроме того, в зданиях организовывается единая система навигации и оповещения, которая также включает таблички с использованием шрифта Брайля и кнопки вызова помощи.