МЧС предупредило о порывах ветра в Москве до 17 м/с

Власти столицы напомнили, что в чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефону 112.

«Москвичей просят быть осторожными на улице и обходить шаткие конструкции. Автомобилистам советуют внимательно следить за дорожной ситуацией и не оставлять машины возле деревьев и линий электропередачи», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Столичное управление МЧС также рекомендовало водителям быть внимательными при управлении автомобилем, а пешеходам — обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что воздух в Москве сегодня и завтра прогреется до +29…+30 градусов.