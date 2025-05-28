На Манежной площади начали устанавливать клумбы с пальмами

У Кремля на Манежной площади Москвы установили пальмы для предстоящего фестиваля «Сады и цветы». Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Известия».

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Пальмы и другие тропические растения устанавливаются вокруг флагманской площадки — она стилизована под ботанический сад.

Поблизости расположены зоны отдыха, окруженные тропическими растениями и прудом с карпами.

На неделе с 26 мая по 1 июня в Москве ожидают аномальную погоду: с понедельника по пятницу температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 6–8 градусов, а в выходные дни, наоборот, температура опустится ниже положенного.

Ожидается, что в будние дни москвичей ждет до 30 градусов тепла. Гидрометцентр России сообщил, что вечером понедельника в столице будет действовать оранжевый уровень опасности. При этом уже сейчас действует желтый уровень опасности из-за ветра. Ближе к концу недели в столице, возможно, пройдут дожди с грозой.