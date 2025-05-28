В центре Москвы построят новый мост

В центре Москвы появится новый пешеходный мост. Подробности о проекте рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

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Переправу построят на Водоотводном канале. Она пройдет под Малым Каменным мостом и свяжет район стрелки острова Балчуг и Репинский сквер. Длина конструкции составит 170 метров, а ширина — не менее 5,4 метра. Мост оформят в серо-белых цветах, подвеска будет выполнена в бело-синей цветовой гамме. Проект предусматривает четыре спуска на набережную, два из которых оборудуют пандусами.

Ранее стало известно, что в Москве появится новый мост в виде паруса. Он пройдет через Москву-реку и свяжет Филевский парк с Северо-Западной хордой.