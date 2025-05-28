Накрыло столицу пухом: почему тополя зацвели раньше обычного

Некоторые московские районы уже накрыли «летние метели». В этом году сезон цветения тополей начался раньше обычного.

В норме пух разлетается по столице в июне-июле. Однако теплая бесснежная зима и довольно жаркая вторая половина мая привели к тому, что пушистые семена тополя созрели минимум на месяц раньше. А благоприятные погодные условия — на улице ясно и довольно ветрено — поспособствовали образованию так называемых «метелей».

— Обычно они длятся две-три недели, не больше, — рассказал научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин. — При этом если пойдут дожди, то и семена смоет быстрее.

Таким образом, активное распространение тополиного пуха продлится по 30 мая. Затем, по прогнозам синоптиков, в столицу придут дожди, возможно, кратковременные грозы.

А пока врачи советуют аллергикам выходить на улицу в защитных масках и солнечных очках, принимать душ после прогулок, установить на окна специальные сетки и чаще проводить дома влажную уборку. Сам по себе тополиный пух аллергических реакций не вызывает, однако на таком удобном воздушном судне «путешествует» пыльца других растений.

— Как раз сейчас зацвели луговые травы, в том числе тимофеевка, овсяница, райграс и мятлик, — уточнил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Помимо дискомфорта, тополиный пух представляет собой пожарную опасность. Огонь распространяется по нему стремительно, оставляя черные следы. Обычно так забавляются дети, но и взрослые нередко ведут себя безрассудно.

— Для того чтобы пушистые комки вспыхнули, достаточно искры, а при условии, что пух скапливается повсюду — под машинами, вдоль тротуаров, рядом со строениями, — существует потенциальная угроза возникновения серьезного пожара, — предупредил заместитель начальника Московской областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин. — Чтобы избежать беды, пожарные рекомендуют регулярно очищать места скопления пуха, пресекать игры детей и подростков, связанные с поджиганием пуха, быть бдительными курящим людям, а также специалистам, которые проводят сварочные и другие огневые работы.

Горящие пушинки при сильном ветре могут преодолевать большие расстояния, залетая на балконы и в открытые окна. При этом по закону человека, который нарушил правила пожарной безопасности, могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности — в зависимости от силы возгорания и его последствий. Кроме того, виновный в пожаре должен будет возместить причиненный ущерб.