Городские службы призвали москвичей не укрываться под деревьями в непогоду

В четверг, 29 мая, до 21:00 в Москве ожидается усиление ветра до 17 м/с, в связи с чем горожанам следует быть внимательнее на улице. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

«В городе сильный ветер. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до 21:00 местами ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», – говорится в публикации. Горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.