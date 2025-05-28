Колесо обозрения "Солнце Москвы" станет разноцветным в День защиты детей

Колесо обозрения "Солнце Москвы" раскрасится в разные цвета в Международный день защиты детей 1 июня, также посетителей ждет развлекательная программа с детским модным показом и концертами.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аттракциона.

"В Международный день защиты детей колесо обозрения с 20:00 до 22:00 раскрасится разными насыщенными цветами, динамичное шоу создаст атмосферу волшебства и радости", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что детский театр моды в этот день представит гостям модное шоу, также юные артисты исполнят эстрадно-джазовые хиты. Кроме того, запланирована тематическая шоу-программа, танцевальные номера, анимация, мыльное и азотное шоу и музыкальный спектакль. В пресс-службе добавили, что покупка одного взрослого билета 1 июня даст право на покупку одного детского билета по цене 100 рублей.

"Солнце Москвы" продлевает режим работы в летний период, с 31 мая по выходным и праздничным дням колесо обозрения работает с 10:00 до 23:00 часов, в пятницу и предпраздничные дни - с 11:00 до 23:00 часов.