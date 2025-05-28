В парках Подмосковья детям раздадут 100 тыс. стаканчиков мороженого

Мороженое будут раздавать детям в подмосковных парках 1 июня, в День защиты детей, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей. 100 тыс. стаканчиков брендированного бесплатного мороженого будут подарены детям в парках нашего региона", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой.

Уточняется, что акция пройдет в 69 парках Подмосковья, она начнется в 12:00. Юных посетителей ждет и развлекательная программа. В парках будут организованы разнообразные активности, которые дадут детям возможность проявить себя, пройдут концерты, мастер-классы, анимация и шоу.